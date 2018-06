À 30 ans, l’un des plus grands buteurs du monde s’apprête à disputer sa première Coupe du Monde de la FIFA™. Robert Lewandowski sait qu’il porte sur ses épaules les espoirs de tout un pays, mais cette responsabilité ne semble pas l’inquiéter outre mesure.

Votre préparation pour Russie 2018 est-elle différente de celle que vous aviez suivie en 2016 ?

En ce qui me concerne, la dernière saison a été bien différente de celle que j’avais vécue avant l’Euro. J’ai joué moins de matches [en 2017/18] et je suis donc moins fatigué. J’espère que cette fraîcheur se retrouvera dans mes performances en Coupe du Monde. En outre, nous avons suivi une préparation "personnalisée" cette fois-ci, afin de répondre aux besoins de chaque joueur.

La Pologne s’apprête à débuter son parcours contre le Sénégal. Quels sont les points forts de vos adversaires ?

Les Sénégalais sont redoutables en contre. Quand ils attaquent, ils jouent très vite. Ils ne perdent pas de temps quand ils ont le ballon. Ils foncent vers le but adverse et tirent aussi rapidement que possible. Ils sont vraiment très dangereux.

Vous avez marqué à trois reprises lors des deux dernières sorties de la Pologne, contre le Chili et la Lituanie. Peut-on dire que vous abordez la phase finale en pleine forme ?

On verra bien. Les matches amicaux ne sont pas très importants. Ce qui compte, c’est ce qui va se passer maintenant. Ma soif de buts va devenir de plus en plus forte. J’espère évidemment marquer le plus de buts possible sur la plus grande scène de la planète, la Coupe du Monde.