Libanais et syriens "sénégalisés" à 01 million F CFA - La Sr arrête un marocain Rebondissement dans l'enquête sur la vente de la nationalité sénégalaise à des syriens et à des libanais. La Section de recherche a arrêté et écroué ce lundi l'homme d'affaires marocain Fouad Chaouy.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 07:39 | | 0 commentaire(s)|

Libération fait savoir que la nationalité sénégalaise était vendue à un million de nos francs.



Avec son complice sénégalais, Abdoul Ahad Agne, agent du ministère de la Justice en fuite, ils "retravaillaient" des décrets présidentiels.



