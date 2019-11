Libération Taïb Socé : Ahmed Khalifa Niass désapprouve et accuse Ahmed Khalifa Niass désapprouve totalement les conditions dans lesquelles le prêcheur Taïb Socé a été libéré. Le frère du défunt Sidy Lamine Niass estime en effet, que la cellule nationale de traitement de l'information financière (Centif), le Trésor et la Bceao ont failli à leur mission, rapporte seneweb. Il se demande en effet, comment ces institutions ont pu laisser la Sen tv organiser un téléthon pour réunir 100 millions, laissant ainsi circuler autant de liquidité. Surtout que, souligne-t-il, certaines contributions ont été envoyées en espèces, alors qu’il fallait exiger des chèques pour assurer une traçabilité de cet argent.

