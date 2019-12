Libération de Babacar Diop: Les étudiants de l'Ucad sont passés à l'acte

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2019 à 14:12

Les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop ont mis leur menace à exécutions. Ce matin, ils ont érigé des barricades sur les deux voies du canal 4 à la Cité Claude. Ils ont affronté à l’aide de jets de pierres, les éléments de la police lesquels ont à leur tour lancé des grenades lacrymogènes. Ces étudiants réclament la libération sans condition de leur enseignant (Dr Babacar Diop) et de leurs camarades emprisonnés. Ils menacent d’intensifier la lutte pour obtenir gain de cause.

