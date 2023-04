Libération de Dr Aminatou Françoise Bangbola Alabi: Les médecins en spécialisation décrètent 72 heures de grève Le collectif des médecins pharmaciens et chirurgiens-dentistes en spécialisation (Come) compte aller en grève à partir de samedi. Ces blouses blanches exigent la libération de leur collègue, Dr Aminatou Françoise Adégniké Bangbola Alabi arrêtée.

«Nous avons décidé d’aller en grève pendant dans trois jours (samedi, dimanche et lundi) pour que les populations puissent savoir ce que nous représentons, nous les médecins en spécialisation. Nous exigeons la libération sans conditions de notre collègue arrêté dans l’exercice de sa profession.



Nous demandons aux autorités de nous rendre notre dignité de médecin», a plaidé le président du collectif, Cheikh Ahmadou Bamba Faye, lors d’un point de presse samedi, à la faculté de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



«Nous ne sommes pas des malfrats, nous ne faisons que consulter, venir en aide aux populations dans un système de santé qui ne nous honore pas. Nous appelons tous nos collègues, le SAMES, l’association des internes à nous soutenir. Notre seul tort c’est de vouloir servir notre pays», ajoute-t-il.





