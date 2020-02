Libération de Guy Marius Sagna : La marche de Aar Linu Bokk autorisée La marche de ''Aar Linu Bokk'', prévue ce vendredi a été autorisée par le préfet de Dakar. D’ailleurs, Les responsables du collectif ont tenu une réunion avec l’autorité préfectorale sur les modalités de la marche. Il ne reste plus que l’arrêté préfectoral. La marche débutera à 15 h et partira de l’échangeur de la Foire jusqu’au Rond Point Liberté 6. Une pause sera opérée à la prison du Camp pénal pour manifester solidarité et soutien à Guy Marius Sagnan

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2020 à 06:56 | | 0 commentaire(s)|



