Libération de Guy Marius Sagna et Cie : 3 organisations de la société civile en conférence de presse ce jeudi Trois organisations de la société civile feront face à la presse ce jeudi pour exiger la libération de Guy Marius Sagna, du professeur Babacar Diop et les autres.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2019 à 07:36 | | 0 commentaire(s)|

Elles se prononceront également sur la grande manifestation qu’elles comptent organiser demain vendredi à cet effet. Ce matin, c’est le mouvement Nio Lank, Nio Bagne qui fera face aux journalistes, avant que le collectif des amis et camarades de Babacar Diop et le Cos M23, ne prennent le relai dans l’après-midi. Lundi dernier, le Saes et le Cusems avaient organisé un débrayage de 24 heures.

Guy Marius Sagna et 7 autres personnes, dont le professeur Babacar Diop, avaient été arrêtés le 29 novembre dernier à la suite d’une marche non autorisée contre la hausse du prix de l’électricité.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos