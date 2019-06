Libération de Khalifa Sall : Alioune Badara Cissé s’engage Le Médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, s’est engagé à saisir le président de la République, Macky Sall, pour la libération de Khalifa Sall. Il l’a fait savoir ce dimanche alors qu’il recevait chez lui une délégation du Front citoyen pour la Libération de Khalifa Sall. « Je m’engage à être le médiateur et l’interprète du Front auprès du président de la République. Je ne ménagerai aucun effort pour la libération de Khalifa Sall », a-t-il dit.

Source IGFM



Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2019 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos