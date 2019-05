Libération de Khalifa Sall : Une pétition nationale et internationale lancée La Plateforme Front Citoyen pour la Libération de Khalifa Sall va lancer une pétition nationale et internationale pour exiger la libération de Khalifa Sall, selon L’Observateur.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

« Dans le souci de mettre fin à cette prise d’otage politique, qui par ailleurs met à nu les limites d’une justice sélective, le Front Citoyen pour la Libération de Khalifa Sall invite l’ensemble des citoyens de la Ville de Dakar à s’engager dans ce combat pour l’équité et la justice», peut-on, en effet, lire sur un communiqué.

«La COS/M23, partie prenante et Co-initiatrice du Front Citoyen pour la Libération de Khalifa Sall, entend par cette action, engager les citoyens sénégalais à exiger des autorités publiques, de Monsieur Macky Sall, en particulier, d’élargir de prison Monsieur Khalifa Ababacar Sall, qui est dans les liens de la détention depuis maintenant deux (02) ans», poursuit le communiqué.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos