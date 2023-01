Libération de Pape Alé Niang: La Cap tient ce mercredi, un 3e « Conseil des médias »

La mobilisation de la presse ne faiblit pas pour la libération inconditionnelle de Pape Alé Niang. Ce mardi, les responsables des médias étaient conviés à une rencontre de concertation avec les dirigeants de la Coordination des associations de presse (CAP), pour la définition d’une nouvelle feuille de route destinée à faire libérer notre confrère et surtout, à dénoncer le Parquet qui use d’artifices pour maintenir notre confrère en prison, au péril de sa vie, relate "Le Témoin".



L’irréparable peut se produire à tout moment, car Pape Alé Niang refuse tout soin depuis vendredi. Ce mercredi, la CAP tient son 3e « Conseil des médias », une manière de dénoncer encore l’obstination du procureur à maintenir Pape Alé Niang en prison. Tous les Sénégalais sont conviés à la lutte pour la libération du journaliste. D’ailleurs, une veillée nocturne est prévue au même endroit, le vendredi 6 janvier et le lendemain, samedi 7 janvier, la presse va se retrouver devant l’hôpital Principal, pour exiger que Pape Alé Niang retrouve sa famille.