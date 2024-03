Libération de Sonko et Diomaye: Le poids diplomatique d'Ousmane Yara, homme d'affaires malien Ousmane Sonko et son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye ont humé l'air de la liberté dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mars 2024. Plusieurs fois attendue, la nouvelle de leur libération a fait vite de répandre dans tout le pays et même, d'ailleurs, de par la magie des nouvelles technologies.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2024 à 21:48 | | 0 commentaire(s)|

Ce qu'il faut savoir, c'est que d'autres bonnes volontés ont ainsi, pesé de tout leur poids pour aboutir à ce dégel. Et, c'est le cas d’Ousmane Yara. L'homme d'affaires malien, très reseauté a été au cœur des manoeuvres pour obtenir la libération des détenus afin de pacifier l'espace politique sénégalais.



Ainsi, il a séjourné au Sénégal depuis quelques temps pour dégager les gros nuages qui s'amoncellaient dans notre ciel politique. Avec des entrevues avec le Président de la République Macky Sall, M. Yara a eu gain de cause et c'est tout à son honneur.



Alors, l'histoire retiendra son rôle majeur dans la sortie de la crise politique au Sénégal. Telle une colombe, il a su blanchir les ténèbres de la discorde entre les deux camps rebelles.



