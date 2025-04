Libération de Tahirou Sarr: ses partisans toujours en ordre de bataille Il ya presque plus de deux mois, l'homme d'affaires Tahirou Sarr séjourne en prison pour des faits d'accusations de détournement sur les deniers publics. Depuis, les demandes de mise à liberté provisoire introduites par les avocats du patron de SOFICO sont ainsi rejetées. Un fait qui intrigue plus d'un de ses partisans, à Yoff(Dakar) et à Oréfondo (Matam). Ces derniers crient à l'acharnement et ne comptent baisser les bras pour mener le combat de sa libération:"

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Avril 2025 à 23:53

Tahirou Sarr, un digne fils du Sénégal,un self-made-man, est arrêté dans des conditions troubles. Cela est motivé uniquement par sa proximité avec l'ancien régime. Rien de plus. Tout ce qui a été raconté sur son dos est nul et non avenu. C'est un brave homme d'affaires qui s'est toujours donné pour s'accomplir. Il est une utilité publique car il emploie dans ses entreprises une bonne frange de jeunes sénegalais", a fait savoir Babacar Ndiaye dit Obothie. Ce dernier de rajouter:"Aujourd'hui, je ne vois pas l'intêret de le garder en prison d'autant plus qu'il a accpeté de cautionnner.



Le séjour carcéral de Tahirou Sarr est rudement ressenti par de nombreuses familles, des personnes déshéritées qu'il n'avait de cesse de tendre la perche. Pour cette Korité, elles ont vécu le pire. On n'abat pas un arbre qui donne des fruits nouurriciers et, c'est ce que ces nouveaux dirigeants ne comprennent pas jusqu'à présent.



Sur ce, nous lançons un appel au Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko. Ils doivent intervenir car la place de Tahirou Sarr n'est pas en prison mais sur le terrain de l'action utile afin de contribuer à la marche économique de notre cher pays,le Sénégal ", lance M.Ndiaye qui annonce un plan d'actions dans les tout prochains jours pour faire libérer Tahirou Sarr des mailles de la justice.







