Libération des étrangers impliqués dans le scandale de la drogue saisie au Port: Abdoul Mbaye y voit la faiblesse de l’Etat

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|

Selon la presse du jour, les quatre étrangers impliqués dans l’affaire de la drogue saisie au Port de Dakar, ont tous été libérés hier. Le couple allemand, Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi et les deux Italiens à savoir le capitaine du navire Mattera Borgia Pasquale et son compatriote Paolo Almalfitano, auraient obtenu une mise en liberté provisoire.



L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye y voit dans cette cascade de libérations, une faiblesse du régime de Macky Sall, face aux puissances et lobbies étrangers.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos