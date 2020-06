Libération du faux médecin : Thiat démenti par les autorités judiciaires Thiat a annoncé lors de la conférence de presse de Y en a marre que le faux médecin, Amadou Samba, est libre. Faux, selon les autorités judiciaires.



Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juin 2020 à 03:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon nos confrères de Libération online, Samba est toujours en détention. Mieux, le juge du 8ème cabinet vient même d’envoyer une délégation judiciaire à la Sûreté urbaine pour approfondir les investigations.



“On a libéré Boughazelli et le faux-médecin. Donc, ils sont en train d’emprisonner les patriotes et laisser des bandits libres”, disait Thiat.

