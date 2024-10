Libérer le potentiel de l'IA pour tous

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Octobre 2024 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|





Au cours de l'année écoulée, nous avons coprésidé



Ensemble, nous avons élaboré un ensemble de principes et de recommandations pour la gouvernance internationale de l'IA, afin de garantir que la technologie serve l'intérêt public en s'appuyant sur les droits de l'homme et le droit international. Afin de recueillir des points de vue et des voix divers, nous avons impliqué plus de 2 000 participants de toutes les régions, consulté plus de 1 000 experts, examiné 250 contributions écrites et organisé plus de 100 discussions virtuelles.



Comme nous l'expliquons dans notre rapport, nous pensons que la communauté internationale a aujourd'hui une occasion unique de jeter les bases qui lui permettront d'exploiter le potentiel de l'IA, de remédier aux principales lacunes en matière de gouvernance et de capacités dans le cadre de son développement, de son déploiement et de son utilisation, et de créer un écosystème de l'IA plus équitable. À cette fin, notre rapport propose sept recommandations concrètes pour favoriser la coopération mondiale, combler les lacunes en matière de gouvernance et créer de nouveaux mécanismes permettant à tous les pays de bénéficier des avancées technologiques.



La trajectoire technique et sociale de l'IA fait toujours l'objet de vifs débats, même parmi les experts. C'est logique, étant donné que l'IA n'en est qu'à ses débuts et que ses capacités, ses applications et ses utilisations évoluent rapidement. Mais l'incertitude ne doit pas conduire à l'inaction. Au contraire, elle souligne la nécessité de mettre en place des garde-fous adaptables, capables d'évoluer avec la technologie et notre compréhension de celle-ci.



Les efforts de gouvernance doivent donc s'appuyer à la fois sur une expertise technique et sur des perspectives globales. Dans cette optique, notre première recommandation est d'établir un véritable groupe scientifique international sur l'IA, réunissant des experts de disciplines et d'horizons divers.



Ce groupe collaborerait avec des organisations et des initiatives mondiales pour collecter, analyser et promouvoir la recherche, et publierait un rapport annuel sur les capacités, les opportunités, les risques et les incertitudes liés à l'IA. En mettant en évidence les points d'accord et en identifiant les sujets qui nécessitent une étude plus approfondie, le rapport pourrait renforcer la transparence et éclairer les débats politiques et la prise de décision. Le groupe d'experts pourrait également mener des enquêtes ciblées sur des questions spécifiques, telles que la manière dont l'IA pourrait être utilisée pour découvrir de nouveaux matériaux ou traiter des maladies négligées.



Outre le partage des connaissances, de nombreux pays ont besoin d'un meilleur accès aux ressources essentielles de l'IA, telles que la puissance de calcul, des ensembles de données de formation inclusifs et représentatifs, des talents qualifiés et un cadre mondial de données. À cette fin, nous recommandons la création d'un fonds mondial pour l'IA afin de soutenir le partage des données, de mettre en place une infrastructure numérique, de favoriser les écosystèmes locaux d'IA et d'encourager l'esprit d'entreprise.



Nous proposons également de créer un réseau de développement des capacités en matière d'IA afin d'élargir l'accès mondial aux talents et à l'expertise et de progresser dans la réalisation des ODD. Pour garantir la normalisation, l'alignement réglementaire et des approches coordonnées en matière d'éthique et de sécurité, nous recommandons d'établir un échange de normes sur l'IA et un forum politique inclusif pour les discussions sur la gouvernance de l'IA. Ces initiatives s'appuieraient sur le travail des agences des Nations unies et d'autres efforts internationaux, en promouvant l'interopérabilité et la collaboration transfrontalière.



Une coordination efficace sera essentielle. Pour ce faire, nous proposons la création d'un bureau de l'IA, petit et agile, qui relèverait directement du secrétaire général des Nations unies. Ce bureau agirait comme une plaque tournante, reliant et intégrant diverses initiatives institutionnelles. En reliant les efforts menés par les organisations régionales et d'autres parties prenantes, il pourrait réduire les coûts de coopération et rationaliser l'action collective.



La mise en place de ces structures institutionnelles peut ouvrir la voie à une approche plus inclusive de la gouvernance de l'IA. Cette approche est essentielle pour empêcher l'émergence d'une « fracture de l'IA » pour élargir l'accès mondial à l'éducation et aux soins de santé, et pour libérer tout le potentiel des technologies émergentes.



S'il est essentiel de se prémunir contre les dommages et les abus potentiels de l'IA, il est tout aussi important de saisir les opportunités que la technologie crée pour atteindre les ODD, favoriser les percées scientifiques et alimenter la croissance économique. Pour concrétiser ces avantages, il faudra instaurer la confiance, améliorer la communication et développer les capacités dans de nombreux secteurs – des domaines dans lesquels les Nations unies sont particulièrement bien placées pour faciliter la coopération. Nous espérons que notre rapport déclenchera une conversation mondiale urgente sur la façon dont l'IA peut contribuer à créer un avenir plus durable et plus inclusif pour tous.



Carme Artigas, ancienne secrétaire d'État espagnole à la numérisation et à l'intelligence artificielle, est coprésidente de l'Organe consultatif de haut niveau des Nations unies sur l'intelligence artificielle. James Manyika, président de la recherche, de la technologie et de la société chez Google et Alphabet, est coprésident de l'organe consultatif de haut niveau des Nations unies sur l'intelligence artificielle.

Copyright : Project Syndicate, 2024.

© Project Syndicate 1995–2024 Mais pour réaliser le potentiel de l'IA, il faut s'attaquer aux risques, aux complexités et aux inégalités qui limitent actuellement l'accès à ses avantages. Tout d'abord, nous devons repenser nos approches de la coopération et de la gouvernance mondiales. Aujourd'hui, trop de pays sont exclus des discussions politiques essentielles. Notamment, comme nous le montrons dans un nouveau rapport , un échantillon des principaux efforts de gouvernance internationale de l'IA non liés aux Nations unies a révélé que seuls sept pays ont participé à chacun d'entre eux, tandis que 118 pays – principalement dans le Sud – n'ont pas été inclus. La communauté internationale peut et doit faire mieux.Au cours de l'année écoulée, nous avons coprésidé l'Organe consultatif de haut niveau sur l'IA du Secrétaire général des Nations unies, un groupe de 39 personnes issues de gouvernements, de la société civile, du secteur privé et du monde universitaire, représentant un large éventail de régions, de genres, de groupes d'âge et de disciplines.Ensemble, nous avons élaboré un ensemble de principes et de recommandations pour la gouvernance internationale de l'IA, afin de garantir que la technologie serve l'intérêt public en s'appuyant sur les droits de l'homme et le droit international. Afin de recueillir des points de vue et des voix divers, nous avons impliqué plus de 2 000 participants de toutes les régions, consulté plus de 1 000 experts, examiné 250 contributions écrites et organisé plus de 100 discussions virtuelles.Comme nous l'expliquons dans notre rapport, nous pensons que la communauté internationale a aujourd'hui une occasion unique de jeter les bases qui lui permettront d'exploiter le potentiel de l'IA, de remédier aux principales lacunes en matière de gouvernance et de capacités dans le cadre de son développement, de son déploiement et de son utilisation, et de créer un écosystème de l'IA plus équitable. À cette fin, notre rapport propose sept recommandations concrètes pour favoriser la coopération mondiale, combler les lacunes en matière de gouvernance et créer de nouveaux mécanismes permettant à tous les pays de bénéficier des avancées technologiques.La trajectoire technique et sociale de l'IA fait toujours l'objet de vifs débats, même parmi les experts. C'est logique, étant donné que l'IA n'en est qu'à ses débuts et que ses capacités, ses applications et ses utilisations évoluent rapidement. Mais l'incertitude ne doit pas conduire à l'inaction. Au contraire, elle souligne la nécessité de mettre en place des garde-fous adaptables, capables d'évoluer avec la technologie et notre compréhension de celle-ci.Les efforts de gouvernance doivent donc s'appuyer à la fois sur une expertise technique et sur des perspectives globales. Dans cette optique, notre première recommandation est d'établir un véritable groupe scientifique international sur l'IA, réunissant des experts de disciplines et d'horizons divers.Ce groupe collaborerait avec des organisations et des initiatives mondiales pour collecter, analyser et promouvoir la recherche, et publierait un rapport annuel sur les capacités, les opportunités, les risques et les incertitudes liés à l'IA. En mettant en évidence les points d'accord et en identifiant les sujets qui nécessitent une étude plus approfondie, le rapport pourrait renforcer la transparence et éclairer les débats politiques et la prise de décision. Le groupe d'experts pourrait également mener des enquêtes ciblées sur des questions spécifiques, telles que la manière dont l'IA pourrait être utilisée pour découvrir de nouveaux matériaux ou traiter des maladies négligées.Outre le partage des connaissances, de nombreux pays ont besoin d'un meilleur accès aux ressources essentielles de l'IA, telles que la puissance de calcul, des ensembles de données de formation inclusifs et représentatifs, des talents qualifiés et un cadre mondial de données. À cette fin, nous recommandons la création d'un fonds mondial pour l'IA afin de soutenir le partage des données, de mettre en place une infrastructure numérique, de favoriser les écosystèmes locaux d'IA et d'encourager l'esprit d'entreprise.Nous proposons également de créer un réseau de développement des capacités en matière d'IA afin d'élargir l'accès mondial aux talents et à l'expertise et de progresser dans la réalisation des ODD. Pour garantir la normalisation, l'alignement réglementaire et des approches coordonnées en matière d'éthique et de sécurité, nous recommandons d'établir un échange de normes sur l'IA et un forum politique inclusif pour les discussions sur la gouvernance de l'IA. Ces initiatives s'appuieraient sur le travail des agences des Nations unies et d'autres efforts internationaux, en promouvant l'interopérabilité et la collaboration transfrontalière.Une coordination efficace sera essentielle. Pour ce faire, nous proposons la création d'un bureau de l'IA, petit et agile, qui relèverait directement du secrétaire général des Nations unies. Ce bureau agirait comme une plaque tournante, reliant et intégrant diverses initiatives institutionnelles. En reliant les efforts menés par les organisations régionales et d'autres parties prenantes, il pourrait réduire les coûts de coopération et rationaliser l'action collective.La mise en place de ces structures institutionnelles peut ouvrir la voie à une approche plus inclusive de la gouvernance de l'IA. Cette approche est essentielle pour empêcher l'émergence d'une « fracture de l'IA » pour élargir l'accès mondial à l'éducation et aux soins de santé, et pour libérer tout le potentiel des technologies émergentes.S'il est essentiel de se prémunir contre les dommages et les abus potentiels de l'IA, il est tout aussi important de saisir les opportunités que la technologie crée pour atteindre les ODD, favoriser les percées scientifiques et alimenter la croissance économique. Pour concrétiser ces avantages, il faudra instaurer la confiance, améliorer la communication et développer les capacités dans de nombreux secteurs – des domaines dans lesquels les Nations unies sont particulièrement bien placées pour faciliter la coopération. Nous espérons que notre rapport déclenchera une conversation mondiale urgente sur la façon dont l'IA peut contribuer à créer un avenir plus durable et plus inclusif pour tous.© Project Syndicate 1995–2024





Source : Comme la machine à vapeur et l'électricité, l'intelligence artificielle est une technologie transformatrice et fondamentale. Si elle est développée à son plein potentiel, l'IA peut créer des opportunités pour les personnes du monde entier, permettre aux entreprises, petites et grandes, de stimuler la croissance économique, de faire progresser la science et d'aider l'humanité à faire des progrès significatifs vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.Source : https://www.lejecos.com/Liberer-le-potentiel-de-l-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook