Liberté 6 Extension: Des habitants dénoncent les accidents répétitifs causés par un canal d'évacuation d'eau et accusent l'Onas...

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022 à 17:36 | | 0 commentaire(s)|

Un canal d’évacuation d’eau au milieu d’une route située à Liberté 6 Extension dont le couvercle a été brisé inquiète les populations. Lesquelles ont décidé de prendre leur responsabilité face au mutisme de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (Onas). Selon eux, il ne se passe pas un jour sans qu’il y ait accident sur cette voie.



« C’est très dangereux, il y a trop d’accidents sur cette route. Il y a trop de scooters qui tombent dans le canal. Nous y avons placé des pneus mais cela ne suffit pas, nous l’avons signalé à l’Onas, mais nous n'avons pas eu gain de cause et cela fait plus d'un mois que nous réclamons la rénovation dudit canal. Tout ce dont, on a obtenu de la part de l'Onas c'est un numéro de référence. Nous sommes très fatigués", peste Alioune Badara Diop.







Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook