Liberté 6 : Il charcute son épouse… et simule une agression

Mercredi 20 Décembre 2017

Pour une banale dispute avec son épouse qui a eu lieu dans la soirée du dimanche, Vieux Diallo a commis l’irréparable en séquestrant son épouse Awa Diop avant de la poignarder de plusieurs coups de couteau. L’incident s’est déroulé à Liberté 6 et la jeune femme qui baignait dans une mare de sang, a été évacuée d’urgence à l’hôpital Grand Yoff (HOGGY), où son époux s’est même rendu... pour se soigner, en simulant une agression. Il était sous surveillance policière mais depuis mardi matin, les limiers de la police ont perdu la trace du jeune homme.



Awa Diop, la jeune femme battue, a toujours supporté les excès de colère de son mari. Mais cette fois-ci, elle n’a pas eu le temps de s’en sortir. En effet, cette dernière a commis l’erreur de se rendre chez son frère qui revenait de Suisse sans la permission de son mari. Une fois rentrée, son mari qui était dans une colère noire, a décidé de la séquestrer dans la chambre conjugale avant de la poignarder violemment de plusieurs coups de couteau, une vraie boucherie.



La dame Awa Diop a été vite évacuée à l’hôpital SAMU voisin et a été par la suite orientée à l’hôpital de Grand Yoff (ex-CTO) où elle est en train de lutter pour sa vie. Elle a déjà subi une intervention chirurgicale. Ces proches qui n’arrivent pas à la voir à cause de son état critique, semblent avoir perdu espoir.



Ironie du sort, dans le même hôpital où est interne sa femme qu’il venait de poignarder, Vieux Diallo y est rendu accompagner de ses frères pour se soigner, en indiquant au personnel de l’hôpital qu’il venait de se faire agresser vu que ses habits était tout tachés de sang. C’est ainsi que le frère de la victime et le voisin, Tahibou l’on aperçu et ont tout de suite appelé la police de Dieuppeul.



Le jeune homme a été par la suite appréhendé par la police qui l’a mis sous surveillance policière. Prétendant qu’il voulait aller aux toilettes, Vieux Diallo a tout simplement démonté les menottes vu ses talents de bricoleur puisqu’il est plombier, avant de passer par par la fenêtre pour disparaître. Les limiers qui craignent qu’il tente de quitter le pays, étaient dans la journée au garage des Baux Maraîchers…











Vox Populi (avec Nd. Rokhaye Thiane, stagiaire)

