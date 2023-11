Liberté provisoire : Bassirou Diomaye Faye essuie encore un nouveau refus

Ainsi donc, après trois rejets de demande de liberté provisoire, le secrétaire général de l’ex-Pastef et ses avocats viennent d’enregistrer un 4e refus de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar qui statuait hier sur la requête.



Le site rappelle que Bassirou Diomaye Faye est en détention provisoire depuis le 18 avril dernier. Le Secrétaire général du parti dissous Pastef avait fait l’objet d’une inculpation et d’un placement sous mandat de dépôt à la même date pour les délits «actes de nature à compromettre la paix publique», «outrage à magistrat» et «diffamation» contre un corps constitué.