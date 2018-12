Liberté provisoire : Le Doyen des juges dit niet à Moustapha Diakhaté et Papa Mamadou Seck

Moustapha Diakhaté et Papa Mamadou Seck vont rester encore en prison. La raison ? Leur demande de liberté provisoire a encore été rejetée. Libération qui donne l’information, précise qu’il y a de cela quelques jours, Diakhaté et Seck ont entendus dans le fond par le juge d’instruction. A la suite de ces auditions, ils ont déposé une demande de liberté provisoire. Mais le juge d’instruction a dit niet, suivant en cela la position de Procureur de la république.



Pour rappel, les sieurs Diakhaté et Seck avaient été mis en examen et écroués par le doyen des juges pour outrage envers un ministre d’un culte et insulte commise par le biais d’un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par l’ascendance ou la religion ou envers un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques. Ce, conformément à la demande du parquet qui visait aussi X, encore non identifié, dans son réquisitoire introductif.

