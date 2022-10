Liberté provisoire : Sitor Ndour sera édifié sur son sort jeudi prochain

D’après Les Echos, elle va se pencher jeudi prochain sur la demande de liberté provisoire de l’actuel PCA de la Saed placé sous mandat de dépôt pour viol sur sa domestique mineure. En clair, le dossier Sitor Ndour sera enrôlé en audience le 6 octobre prochain.



Les conseils de l’actuel PCA du SAED avait déposé une demande de liberté provisoire, le 7 septembre dernier, après l’audition de leur client dans le fond et la confrontation avec sa victime présumée assistée par sa maman.



Le chef du Parquet avait opposé un niet catégorique à la demande de liberté provisoire introduite par ses avocats. Motif ? Le Procureur estime que le président du Conseil d’administration de la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta (Saed) ne peut pas bénéficier d’une liberté provisoire vu les accusations portent sur un viol sur mineure.



Dans son ordonnance en date du 15 septembre 2022, notifiée aux avocats de l’ex DG du Coud, le juge avait refusé la liberté provisoire le contrôle judiciaire à Sitor Ndour au motif qu’il pourrait entrer en contact avec la famille de la victime présumée en évoquant l’enregistrement audio entre le mis en cause et la maman de cette dernière.

