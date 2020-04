Liberté provisoire refusée à Bougazelli : Me El Hadji Diouf dément L’information a circulé cette semaine à propos d’une liberté provisoire refusée à Seydina Fall Bougazelli. Il n’en est rien, selon son avocat, Me El Hadji Diouf.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Avril 2020 à 10:09

"Il ne faut pas s'amuser avec des cas trop sérieux. Dire qu'on a refusé une liberté provisoire alors qu'on ne l'a jamais demandée, c'est grave", déclare l'avocat dans Les Échos. Qui poursuit, "quel est le but visé ? On l'ignore. Mais, c'est quand même triste que des gens se permettent de dire ce genre de chose."

Me El Hadji Diouf explique que Bougazelli n'a pas encore introduit une demande de liberté provisoire, parce qu’il n’a pas été encore été entendu dans le fond par le juge. "Un avocat ne peut pas déposer une demande de liberté provisoire pour un client qui n'a pas encore été entendu par le juge d'instruction", a-t-il, en effet, souligné.

"Bougazelli doit bénéficier d'une liberté provisoire parce qu'il a un dossier médical qui ne permet pas sa présence en prison. Je pense qu'après son audition, il pourra être libéré", a ajouté l’avocat.



