Liberté provisoire refusée à Cheikhouna Guèye et Cie: Délibéré le 4 décembre

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 13:06 | | 0 commentaire(s)|

Le délibéré dans l'affaire des talibés enchainés dans un daara Ndiagne à Louga, est renvoyé au 4 décembre prochain. Ce, après l'ouverture du procès de Cheikhouna Guèye et Cie, ce matin, devant le tribunal de Grande instance de Louga.



Ces derniers sont poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui, violence et voie de fait et complicité. Le procureur a requis à leur encontre une peine de 2 ans, dont 2 mois ferme.



D'après des informations, toutes les demandes de liberté provisoire ont été rejetées. Cheikhouna Guèye et les 5 prévenus, poursuivis dans cette affaire, restent en prison, au moins jusqu'au 4 décembre prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos