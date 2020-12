Libertinage dans les établissements scolaires/"Flash cas" ou l'école en moeurs légères Un nouveau phénomène s'étend dans les établissements scolaires et qui y fait rage. Il est dénommé "Flash cas" ou l'école en mœurs légères.

Selon L'Observateur, des comptes Instagram sont créés dans le but de dénigrer, de partager des vidéos et images obscènes des élèves.



Le ministère de l'Education nationale a brandi des sanctions administratives et pénales;



Les élèves, en cette période de pandémie ont beaucoup fait parler d'eux avec des vidéos pornographiques dont ils sont les principaux acteurs, destinées à des clients pervers. Sans oublier des tontines où l"élève qui gagne à le droit de choisir "sa femme" dans le groupe d'élèves qui y participent.

