Licenciement abusif: Le Maire de Ouakam abuse de ses pouvoirs et renvoie plus de 100 employés de sa Commune Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mai 2022 à 23:12 | | 0 commentaire(s)| Le Maire de la Commune de la Ouakam a abusivement, licencié une centaine d'agents. D'après les licenciés, le Maire de Ouakam a déposé des lettres d'embauches pour plus de 50 de ses millitantes. Mais, cette demande a été rejetée par l'Inspection du travail.

Le Maire de Ouakam fait dans des abus de pouvoir. Tenant à offrir de l’emploi à ses militants, dénonce-t-on, il a liciencié injustement, plus d’une centaine d’agents de la mairie. C’est regrettable. Il licencie des fils de Ouakam pour les remplacer avec d’autres fils de la même localité.



Et, dans la notification de cette décision de licenciement, il a été mentionné ceci : « Sur la base des principes issus du decret 2020-30 du 08 janvier 2022, fixant l’organigramme des collectivités territoriales et faisant suite à l’entretien personnel et, à votre réponse au questionnaire du Cabinet d’Audit sollicité par la Commune de Ouakam, nous venons vous notifier la fin de votre collaboration avec la Commune à compter de la réception de la présente ».



Ainsi, ces travailleurs licenciés disposent de contrats de travail et percevaient leurs salaires régulièrement, depuis 2017. Face à cette situation inacceptable, ils décident de tenir un sit-in demain mercredi, à 10 h à la Mairie de Ouakam.











