Licenciement au quotidien « Le Soleil »: Mme Fatou Ly Sall dite Croquette, agent commercial, licenciée, la Section Synpics dénonce… Le jeudi 26 mars 2020, notre collègue Mme Fatou Ly Sall dite Croquette, agent commercial, a reçu une lettre de licenciement de la part du Directeur Général du "Soleil", Yakham Mbaye. La section Synpics qui s'est rapprochée et de la concernée et de la Direction pour en savoir plus et tenter une conciliation, se désole de la prise de cet acte qui lui apparait illégal, abusif et injuste.

La Section Synpics de la SSPP Le Soleil par cette présente, apporte son soutien à l'agent commercial à qui il est reproché le "délit d'éternuer". Invitée à se faire consulter à l'institut Pasteur pour des soupçons de Covid- 19, Mme Sall qui a refusé toute stigmatisation, s'est soumise par la suite et avec ses propres moyens, à une consultation médicale.



Alors qu'il lui a été reproché de mettre en danger les autres employés, Mme Sall qui a naturellement envoyé le certificat médical à sa hiérarchie par voie électronique, s'est vue "licenciée pour faute lourde".



D’après le communiqué, parvenu à Leral, la Section Synpics de la SSPP Le Soleil demande à la Direction Générale, de revenir sur cette décision et de présenter à notre collègue ses excuses suite au préjudice moral qu’elle a subi.



Ladite Section de la SSPP Le Soleil tient à rappeler qu’au moment où toutes les attentions sont braquées sur la lutte contre la pandémie du Covid 19, la protection des emplois doit être sacrée. D’autant plus que la première ordonnance prise par son Excellence Monsieur le président de la République sur la Loi d’habilitation, porte sur la protection des emplois, avec l’interdiction de tout licenciement qui ne serait motivé par une faute lourde. Or leur collègue Mme Fatou LY Sall Croquette, n’a commis aucune faute qui mériterait un licenciement.



Enfin, la Section Synpics de la SSPP Le Soleil rappelle au Directeur Général, son obligation de faire régner une paix sociale et une stabilité au sein de l’entreprise, seuls gages d’une bonne marche.



