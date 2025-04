Licenciement de travailleurs à l'AIBD SA : L'inspection régionale du Travail de Thiès invite la Direction générale, à surseoir à toute procédure

La rencontre s'est déroulée avant-hier, mercredi, entre 9h 30 et 10h 30. Dans un communiqué qui nous est parvenu, le collectif des travailleurs a fait savoir qu'à l'issue des échanges, deux points ont été actés.



« L'inspection régionale invite la Direction Générale de l'AIBD SA à surseoir toute procédure de licenciement de travailleurs, avant le renouvellement du collège des représentants des travailleurs », explique-t-on dans la missive.



Selon toujours les responsables du collectif des travailleurs de l'AIBD SA, la Direction générale de la boîte, en concertation avec les partenaires sociaux, s'est engagée à organiser les élections des délégués du personnel dans les meilleurs délais.



« Nous saluons cette posture d'ouverture et de responsabilité, et appelle à ce qu'elle marqué le début d'un dialogue social sincère, constructif et durable », ont-ils dit. Toutefois, les responsables du collectif appellent les travailleurs à rester vigilants et à défendre leurs droits et intérêts légitimes.



Pour rappel, le Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a annoncé il y a quelques semaines, un plan de restructuration qui vise à rétablir la santé financière de l’AIBD. Mais cette annonce avait soulevé la colère des travailleurs de l’AIBD. Plus de 510 travailleurs sont menacés de licenciement à l'AIBD. Mais regroupés dans un collectif de 514 travailleurs, ils disent non à un licenciement et comptent se battre jusqu'à leur dernier « souffle » pour faire échouer cette opération.



Selon les responsables du collectif, ces pratiques mettent en péril la stabilité sociale de l’entreprise et bafouent les droits fondamentaux des travailleurs. D’après les responsables du collectif des 514 travailleurs, les arguments brandis par la direction pour procéder à un licenciement collectif, sont fallacieux.