Licenciement présumé abusif de Mme Ly "Croquette": le STLS s’indigne et reçoit des SMS menaçants ! Le licenciement de Mme Fatou Ly Sall dite Croquette, chef adjoint des services des Ventes et des Contrats et Présidente de l’Amicale des Femmes de la SSPP Le Soleil, continue de soulever des vagues au quotidien national.

Le communiqué reçu du Bureau Exécutif du Syndicat des Travailleurs Libres du Soleil (STLS) affilié à la Cnts/FC, est encore une dénonciation et indignation profonde contre ce qu’ils appellent une attitude du Directeur Général M. Yakham Mbaye, démontrant encore une fois, son abus de pouvoir sur ses agents.



Avant sa notification par voie d’huissier de justice, signifiant un licenciement pour « faute lourde », pour avoir toussé et éternué au bureau, disposant d’un certificat médical délivré par un médecin habilité, Mme Croquette a fait comprendre au Directeur général, qu’elle n’était pas contaminée du coronavirus.



Malheureusement, le DG n’a rien voulu entendre et ordonné à ses services de ne pas accepter le certificat médical de notre collègue, déposé par l’entremise du coordonnateur du Collège des délégués, M. Oumar Ndiaye.



Dans son élan de solidarité envers leur collègue, le STLS/FC dit ne pas accepter les dérives autoritaires persistantes du DG du "Soleil". Notre syndicat condamne sans réserve, cette énième forfaiture, qui vient allonger la triste série de licenciements abusifs et les harcèlements ayant poussé certains travailleurs du "Soleil" à la démission.



Le STLS, exige par ailleurs du DG M. Mbaye et de son Directeur de l’Administration, M. Abdoulaye Ly, de présenter leurs excuses écrites à notre collègue Moustapha Lô, injustement stigmatisé et faussement accusé de présenter des symptômes au coronavirus.



Le STLS/FC appelle le Synpics/Soleil à l'union pour l’annulation pure et simple du licenciement arbitraire et illégal, au vue de l’ordonnance N°001-2020 du 08 avril 2020, aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique durant la pandémie du Covid19, au-delà, pour l’intérêt supérieur des travailleurs, afin de mieux veiller à la préservation du Quotidien National, un joyau de 50 ans d’existence qui fait la fierté de toute une nation, devant un DG condescendant et destructeur de l’acabit de M. Yakham Mbaye.



Mais chose alarmante, depuis ce matin, selon toujours le communiqué, des membres du STLS/FC reçoivent des Sms de menace de licenciement de la part du Directeur général lui-même.



Le STLS/FC dit prendre l'opinion à témoin, et rappelle au Directeur général que ces intimidations ne passeront pas. Vive le Quotidien National le Soleil Vive les travailleurs du Soleil, Ensemble contre le COVID-19

