Licenciements au Port : Ababacar Sadikh Bèye réfute les allégations et indexe Cheikh Kanté Le nouveau Directeur général du Port réfute les allégations faisant état de cas de licenciements au Port après sa prise de service et un climat social qui serait tendu.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2019 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

Invité de l’émission Grand Jury de la RFM ce dimanche, Ababacar Sadikh Bèye affirme qu’« Il n’y a pas eu de suppression de postes au Port. Il y a 2039 employés au Port. Ce qui s’est passé, c’est qu’ente le 12 et le 21 septembre, il y a eu 411 contrats signés » par l’ancien Dg Cheikh Kanté, alors que le décret de nomination de son successeur qui date du 11 septembre 2019, était déjà tombé.

« Vous conviendriez avec moi que ces nominations ne sont pas légales », a-t-il ajouté. Et de souligner, « il y a des incongruités contre lesquelles nous devions prendre des mesures. Il y a des avantages non conventionnels signés selon le bon vouloir de l’ancienne administration dont certains ne peuvent pas être reconduits pour l’heure, mais toutes les primes conventionnelles ont été respectées ».

Selon Ababacar Sadikh Bèye, « le Port était malade avec tous les signaux au rouge. Maintenant il s’est stabilisé et a commencé à marcher, mais il ne peut pas encore courir ».



