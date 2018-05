Liga : le Barça n’est plus invincible…

Invaincu en Liga cette saison et auteur de 43 matches sans défaite en championnat, le Barça a connu un coup d’arrêt dimanche soir avec sa première défaite locale de la saison sur la pelouse de Levante (4-5), pour le compte de la 37e journée.



Un triplé de Boateng aux 9e, 30e et 49e et un doublé de Bardhi aux 46e et 56e minutes ont permis à Levante de mener (5-1) après une heure de jeu mais les Catalans, privés de Messi, étaient tout proches d’une remontada après deux doublés de Coutinho aux 38e et 64e minutes et de Suarez aux 59e et 71e minutes.



Les locaux ont finalement résisté aux assauts des hommes d’Ernesto Valverde et ont défendu bec et ongles leur avance jusqu’au coup de sifflet final.

