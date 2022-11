Ligue 1 J7: Toujours invaincue, la Sonacos "huile" Gorée et se hisse à la 4ème place Victorieuse face à l’US Gorée ce samedi dans le cadre de la 7e journée de la Ligue 1 sénégalaise, Sonacos s’offre son deuxième succès en championnat. Elle grimpe à la place quatrième.

La SONACOS s’est imposée sur la pelouse d’Ely Manel Fall de Diourbel ce samedi dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Les hommes de Sydath Sarr enchaînent un 7e match sans défaite en championnat.



Cet après-midi, les huiliers ont dominé l’équipe de Alassane Diallo grâce à une belle réalisation en toute fin de partie de Maurice Valentin Gomis dit Valdo. Grâce à ce succès, Sonacos monte à la 4e place du classement.



« Une grande satisfaction, on aurait pu se quitter sur un match nul mais le but est venu d’un tir de loin. C’est bien de rester toujours invaincu on espère que cela continuera» a lâché Sydath Sarr à l’issue de cette confrontation.

