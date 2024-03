Ligue 1 : Le bus du Tfc caillassé par des supporters de l’As Pikine

Le bus de Tengueth FC a été caillassé hier, à deux reprises, par des supporters de l’As Pikine. Le club rufisquois, leader de la Ligue, jouait hier son match de 18e journée au stade Alassane Djigo de Pikine. Seulement, à la sortie de son match victorieux contre Dakar Sacré-Coeur (2-0), le bus flambant neuf a été attaqué à deux reprises. Les vitres du bus ont volé en éclats et certains joueurs du TFC font été blessés. " On nous a attaqués après notre sortie du stade ", renseigne "Le Témoin".



" A près de 100 mètres du stade, des pierres ont été lancées en direction des sièges des coachs. La vitre est brisée. Nous avons poursuivi les gosses qui ont pris la fuite en se réfugiant dans une école. Nous avons pris des photos et vidéos avant de repartir ", indique le secrétaire administratif du club rufisquois, Doudou Guèye. Ce dernier poursuit, en ajoutant qu’" à hauteur de l’Arène nationale, nous avons subi une deuxième attaque. Notre attaquant Boubacar Traoré dit Abouta, assis à côté de la fenêtre, a frôlé le pire. La pierre a traversé la première vitre et fait voler en éclats, la vitre opposée.



Heureusement, il était en train de regarder son téléphone en position courbée. Sinon la pierre allait le blesser gravement. Il a reçu des débris de verre. On ne comprend pas les actes des Pikinois ". Famara Soly, Sg de l'As Pikine, indique qu’il se trouvait à la mosquée au moment des faits. « Désolé, mais c’est vous qui m’informez de cette situation. Je n’étais pas au courant. Je vais me renseigner », dit-il.