Ligue 1/ OM-MONTPELLIER: MARSEILLE va mieux et s’impose largement L'embellie est confirmée. Vainqueur du Shakhtar Donetsk et qualifié en Ligue Europa jeudi, l'OM avait besoin de confirmer en Ligue 1 pour se faire du bien au classement et dans les têtes. Chose faite et avec la manière alors que Montpellier avait ouvert le score, comme les Ukrainiens (4-1). Tout n'est pas parfait mais il y a de la vie dans cette équipe de Marseille revenue à 3 points de l'Europe.

L’Olympique de Marseille a parfaitement conclu une semaine pleine de réussite. Après la qualification pour les 8es de finale de la Ligue Europa, les Marseillais se sont imposés 4-1 sur leur pelouse face à Montpellier, plus de deux mois après la dernière victoire du club en championnat. Un match sérieux et très intéressant qui rassure, d’autant plus après l’arrivée il y a quelques jours de Jean-Louis Gasset, qui semble avoir apporté du positif dans l’équipe phocéenne.



Il ne fallait pas retomber dans ses travers, après avoir réussi à disposer du Shaktar Donetsk jeudi dernier en Ligue Europa. Et pourtant, l’OM s’est fait une belle frayeur dès le début de la rencontre, en encaissant une tête de la part de Mousa Al-Tamari trop rapidement (0-1, 5e). Un premier but qui aurait pu faire peur aux Marseillais, qui ont pourtant tenté de réagir immédiatement. Malgré de nombreuses tentatives, on a du attendre la 31e minute pour qu’llimane Ndiaye allume le but montpelliérain grâce à un ballon récupéré dans la surface (1-1, 31e).



Malgré quelques phases intéressantes de l’équipe de Michel Der Zakarian, c’est bien Marseille qui a pris les devants juste avant la pause d’un but de Pierre-Emerick Aubameyang, servi au second poteau par Chancel Mbemba (2-1, 43e). Montpellier a tout de suite réagi avec une frappe d’Issiaga Sylla qui a finalement touché le poteau de Pau Lopez (45+3e).



Très offensifs encore en seconde période, l’OM a continué de pousser pour s’assurer une victoire nécessaire pour relancer sa saison en championnat. Aubameyang a d’ailleurs profité d’un pénalty obtenu par Ndiaye, survolté ce dimanche, pour inscrire le troisième but marseillais (62e). Malgré le score favorable, Marseille a continué de produire du jeu et d’empêcher les visiteurs de se rapprocher des cages de Lopez. Le bel appel d’Ismaïla Sarr a d’ailleurs permis à l’ailier de centrer à ras-de-terre devant Benjamin Lecomte qui n’a rien pu faire pour repousser le ballon, laissant son défenseur Falaye Sacko marquer contre son camp (4-1, 82e).



Une victoire plus qu’importante pour Marseille qui connaissait un début d’année 2024 très compliqué. L’arrivée récente de Gasset avait pour objectif de relancer une équipe phocéenne en perdition, et pour le moment, cela porte ses fruits, avec deux victoires en une semaine, en Ligue Europa, et en championnat.



