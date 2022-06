Ligue 1 sénégalaise : Le Casa Sports sacré champion

Le Casa Sports de Ziguinchor a été officiellement sacré champion du Sénégal, pour la deuxième fois de son histoire ce lundi, après son match nul (1-1) contre le champion en titre, Teungeuth FC.



Le Casa Sports a détrôné sur la pelouse de Ngalandou Diouf, Teungueth FC et remporte le deuxième sacre de son histoire. L’équipe du Sud a fait, ce lundi, match nul lors de la 25e journée et décroche ainsi, le titre de champion du Sénégal, dix ans après et à une journée de la fin.



Après 25 journées d’un suspense insoutenable, Casa Sports, habilement construit par Ansoumana Diadhiou, a opposé sa solidité tout au long de son parcours, pour décrocher le deuxième titre de son histoire, dix ans après sa première et dernière couronne.



Les résultats de la 25e Journée



Teungueth - Casa Sports (1-1)

Dakar SC - G Foot (0-0)

CNEPS - Diambars (-0)

Guédiawaye - Linguère (-0)

Gorée - Douanes (2-0)

Mbour PC - Jaraaf (0-2)

Ndiambour - Pikine (0-)