Ligue Europa : Abdoulaye Diallo, Ismaila Sarr et Mbaye Niang, retenus dans la liste des Rennais Le Stade Rennais a transmis la liste des joueurs inscrits pour disputer la Ligue Europa cette saison. Parmi eux, le gardien des lions du Sénégal Abdoulaye Diallo, Ismaila Sarr et la nouvelle recrue Mbaye Niang.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Septembre 2018 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

Le stade Rennais va disputer la Ligue Europa cette saison, le club du président Olivier Létang pourra compter cette saison sur ses nouvelles recrues (Hatem Ben Arfa et Mbaye Niang), pour faire une belle participation dans cette compétition.



Arrivé au Stade rennais ce mercato en provenance du Torino, Mbaye Niang figure sur la liste du coach Sabri Lamouchi, avec ses compatriotes Abdoulaye Diallo et Ismaila Sarr.



La liste

Gardiens : Abdoulaye Diallo, Tomas Koubek, Edvinas Gertmonas.

Défenseurs : Mehdi Zeffane, Damien Da Silva, Mexer, Ramy Bensebaini, Jérémy Gélin, Hamari Traoré, Ludovic Baal, Romain Danzé.

Milieux : Adrien Hunou, Jakob Johansson, Clément Grenier, Rafik Guitane, James Léa Siliki, Benjamin Bourigeaud, Benjamin André, Romain Del Castillo.



Attaquants : Ismaïla Sarr, Jordan Siebatcheu, M’Baye Niang, Hatem Ben Arfa, Georginio Rutter.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook