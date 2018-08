Ligue Europa : le tirage au sort Marseille, Bordeaux et Rennes sont désormais fixés quant à l'identité de leurs futurs adversaires en phase de groupes de la Ligue Europa.

Composition des différents groupes

Groupe A

Bayer Leverkusen (All), Ludogorets (Bul), Zürich (Sui) et Lanarca (Chy)



Groupe B

Salzbourg (Aut), Celtic Glasgow (Eco), Leipzig (All) et Rosenborg (Nor)



Groupe C

Zenit Saint-Pétersbourg (Rus), Copenhague (Dan), Bordeaux, Slavia Prague (Rtc)



Groupe D

Anderlecht (Bel), Fenerbahçe (Tur), Dinamo Zagreb (Cro), Spartak Trnava (Slq)



Groupe E

Arsenal (G-B), Sporting Portugal (Por), Qarabag (Aze), FC Vorskla (Ukr)



Groupe F

Olympiakos (Gre), Milan AC (Ita), Bétis Séville (Esp), Dudelange (Lux)



Groupe G

Villarreal (Esp), Rapid Vienne (Aut), Spartak Mosocu (Rus), Glasgow Rangers (Eco)



Groupe H

Lazio Rome (Ita), Marseille, Eintracht Francfort (All), Apollon Limassol (Chy)



Groupe I

Besiktas (Tur) , Genk (Bel), Malmö (Sue), Sarpsborg (Nor)



Groupe J

FC Séville (Esp), Krasnodar (Rus), Standard Liège (Bel), Akhisarspor (Tur)



Groupe K

Dynamo Kiev (Ukr), Astana (Aze), Rennes, Jablonec (rtc)



Groupe L

Chelsea (G-B), PAOK Salonique (Gre), BATE Borisov (Blr), Vidi (Hon)

