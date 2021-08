Ligue Football Amateur: Abdoulaye Sow réélu pour 04 ans Avec 299 voix pour sur 382 votants, contre 83 pour son adversaire Ousmane Iyane Thiam et 4 bulletins nuls, Abdoulaye Sow a été réélu Président de la Ligue de Football Amateur.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Août 2021 à 18:50 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la ligue de Kaffrine rempile donc pour un nouveau mandat de 4 ans. Le scrutin s’est déroulé ce vendredi 6 août au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.



In extenso le discours du Président Abdoulaye Sow



Monsieur Le Ministre des Sports,

Monsieur Le Président de la Commission Électorale,

Monsieur le président de La Fédération Sénégalaise de Football ,

Mesdames et Messieurs les membres des comités exécutifs de la FSF, de la LSFP, de la LFA,

Mesdames et Messieurs les délégués de notre Assemblée Générale,

Chers collègues, amis et militants de notre football,



Qu’il me soit permis tout d’abord de rendre Grâce à Dieu pour nous avoir autoriser cette rencontre en ces périodes difficiles de pandémie de la COVID-19 . Nos pensées, nos prières et notre soutien accompagnent toutes ces familles sénégalaises éprouvées par cette maladie , y compris celles des acteurs de notre football .

Qu’Allah soit loué pour la bonne conduite de notre Assemblée Générale en ce jour du vendredi 06 août 2021 et qu’il - Le Tout-Puissant- continue de marquer du sceau de la Grâce et de la Prosperité notre football et ses acteurs .



Je voudrais solennellement vous remercier , chacun pris individuellement, pour la marque de confiance que vous venez encore, une nouvelle fois, de m’accorder, en me choisissant comme président de la Ligue de Football Amateur (LFA).

Je suis conscient de ce signe de distinction et d’affection , de cette attention si particulière accordée, à ma modeste personne et à tous les membres du bureau sortant de la Ligue de Football Amateur.



Vous avez à travers cette décision majoritaire validé et salué les nombreux efforts consentis ces 4 dernières années pour donner une véritable âme à notre football amateur , à la fois socle et baromètre de la bonne santé du football sénégalais . Nous avons ces années passées, mobilisé notre temps, nos moyens et notre ambition pour donner aux ligues, districts et clubs amateurs du contenu, créer Ies conditions d’expression de nos entités sur toute l’étendue du territoire . C’était notre vocation première lorsque nous nous engagions à diriger la ligue amateur .



Aujourd’hui plus que jamais, notre conviction et notre motivation vont se renforcer avec votre acclamation, votre choix porté sur nous et votre validation de tout le travail fait jusque-là.



La réussite du travail fait de manière collégiale avec toutes les ligues amateurs du pays est le fruit d’une vision commune, d’une volonté partagée de sortir le football amateur d’une lointaine léthargie. La vérité aujourd’hui est que la pratique du football est désormais démocratisée dans notre pays . Partout au Sénégal on joue au football sous l’égide de nos districts , de nos ligues, de notre fédération et avec toutes les catégories et tous les autres types de football féminin, travailliste, spécifique et autres.



Le nouvel objectif est de renforcer cela avec l’appui et le soutien croissant de la Fédération Sénégalaise de Football et du gouvernement de l’État du Sénégal.



Notre mission avec cette nouvelle ère qui s’ouvre, sera de réclamer plus de considérations, plus de moyens et plus de places pour le football amateur dans le dispositif organisationnel de notre fédération de football.



C’est une invitation, les mois à venir, à une réflexion profonde sur nos textes, notre mode de gouvernance pour revoir la place et le rôle du football amateur dans le football sénégalais .



L’esprit du consensus, qui a prévalu avant notre élection , celle du président de la Ligue de football professionnel et sans nul doute celui demain, du président de la Fédération Sénégalaise de Football, autorise toutes les assurances quant à la réussite de cette nécessité pratique dans notre football.



Permettez -moi, chers délégués de revenir sur l’esprit du consensus pour nos élections de cette année, de le magnifier et de rassurer ses défenseurs sur sa pertinence, sa portée et sa nécessité pour instaurer notre football dans une autre dimension.



Que ses pourfendeurs se le tiennent pour dit , le consensus est aujourd’hui une réalité, un esprit, une posture , celle de toutes les composantes de notre football et gage de nos succès futurs .



Ce consensus, le regard commun vers la même direction, cet accord majoritaire sur comment désormais prendre en main les destinées de notre football, nous apportera beaucoup de satisfaction, harmonisera nos positions, renforcera nos capacités et unifiera nos cœurs pour le rayonnement grandissant de notre football.



La mission de cette nouvelle équipe de la ligue de football amateur pour les années à venir sera de se rapprocher davantage de la Ligue de football professionnelle, des autres composantes de notre football afin de bénéficier au sens large du terme des avantages du consensus.



Le consensus étant la première forme de démocratie , l’élection du nouveau président de la Fédération Sénégalaise de Football demain In Sha Allah, dans cet élan majoritairement partagé par toutes nos ligues régionales, sans exception aucune , restera historique dans les annales de notre football.



Il couronnera la démarche des acteurs du football, tous conscients de la bonne santé actuelle de notre jeu. Il favorisera à la veille d’échéances importantes la mobilisation de nombreuses compétences dans notre pays pour atteindre nos objectifs.

Parce que c’est dans l’air du consensus.



Chers délégués, mes chers amis et frères

Permettez- moi avant de terminer d’avoir une pensée pour mon challenger du jour car il est aussi des nôtres et le temps d’une élection, il ne saurait être mis au ban de notre football. Je l’appelle à rattraper ici à Diamniadio, ville symbole de notre émergence, le train du consensus afin d’apporter sa pierre à l’édifice consensuel.

Cet appel est aussi valable pour tous les membres de notre si grande, si belle et si différente famille du football sénégalais.



Comment pourrais-je terminer sans remercier le Président de la République, chef de l’Etat, le Président Macky Sall, le premier acteur du football amateur , de notre sport j’allais dire, pour son dévouement profond à la cause de notre jeunesse donc de notre football. Puisse -t-il accepter toute notre profonde gratitude et notre engagement permanent à ses côtés pour hisser toujours plus haut le drapeau Vert Jaune et Rouge notre pays avec son étoile vert .



Je rends encore Grâce à Allah pour toutes ses Grâces en notre faveur et vous remercie du fond du cœur pour autant de considération et d’engouement autour de ma modeste personne.



Vive le football amateur

Vive le football sénégalais

Pour une gestion consensuelle gagnante, Sénégal Manko Wuti Ndamli



Je vous remercie de votre aimable attention











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos