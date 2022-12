Ligue (J8): L'AS Pikine se relance devant TFC (2-0)

Au stade Alassane Djigo de Pikine , l’AS Pikine poussé par son chaud public est venu à bout du Teungeuth FC. Sous les ordres du coach intérimaire Ngagne Demba Seck qui a pris le relais depuis le licenciement de Massamba Cissé, l’AS Pikine disputait ainsi son 2e match sous sa nouvelle ère.



Ainsi les locaux ont surpris les hommes de Mbaye Badji en marquant sur coup de pied arrêté grâce à une tête imparable de Gérard Sambou. En seconde période après l’heure de jeu, Boubacar Ndiaye Niakh corse le score et donne une avantage considérable à l’ASP. Et malgré qu’ils aient terminé le match en infériorité numérique après un carton rouge reçu en fin de match, les hommes de Demba Seck remportent le match et et se classent 5e.

Wiwsport