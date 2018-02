Ligue démocratique: Khoudia Mbaye pour l’exclusion pure et simple de Mamadou Ndoye et Cie

Si cela ne dépendait que de Khoudia Mbaye, Mamadou Ndoye et Cie seront définitivement exclus de la Ligue Démocratique. Selon la ministre de la Promotion des Investissements par ailleurs responsable « Jallarbiste» à Gandon (Saint-Louis), ses camarades précités ont trop fait pour mériter une sanction moins lourde qu’une suspension.



« C’est avec plaisir que j’ai constaté la suspension de ces camarades, parce que j’en ai été l’un des artisans. Quand on adhère à une organisation, on doit respecter ses mécanismes de fonctionnement. En démocratie, on construit les décisions, on débat. Et c’est la tradition à la Ld.



Depuis les Législatives (juillet 2017), ces camarades se sont mis en marge du parti, en allant jusqu’à créer un mouvement. Evidemment, mon tempérament à moi c’est qu’après la création de ce mouvement, le parti doit prendre une décision de les suspendre et même les renvoyer une bonne fois », martèle-t-elle sur la Rfm.



Pour rappel, le Bureau politique de la Ld reuni samedi dernier a suspendu dix-neuf (19) responsables, accusés de violation des textes du parti et de non-respect du règlement intérieur, entre autres. Parmi lesquels, il y a l’ancien secrétaire général du parti, Mamadou Ndoye, le maire de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Guèye, par ailleurs proche de Khalifa Sall, Souleymane Cissé, coordonnateur du courant « LD Debout ».



En réaction à cette décision, Souleymane Guèye Cissé, le coordonnateur de « LD Debout » a affirmé que c’est la section APR de la Ligue démocratique qui les a suspendus, mais pas les instances de la LD authentique et pour lui, l’essentiel reste le congrès de la LD, prévu dimanche prochain.











