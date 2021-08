Ligue des Champions 2021/2022: Le tirage complet

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Août 2021 à 19:05 | | 0 commentaire(s)|

Le tirage au sort de la Ligue des Champions 2021/2022 vient d’être effectué. Dans le Groupe A, il y a Manchester City, le PS, le RB leipzig et Bruges.



Dans le Groupe B, il y a l’Atletico de Madrid, Liverpool, le FC Porto et le Milan AC. Le Groupe C est constitué du Sporting, du Borussia Dortmund, de l’Ajax et du Besiktas.



L’Inter Milan, le Real Madrid, le Shakhtar Donetsk et Sheriff Tiraspol sont ensemble dans le Groupe D. Dans le Groupe E, il y a le Bayern, le Barça, Benfica et le Dinamo Kiev.



Dans le Groupe F, il y a Villarreal, Manchester United, l’Atalanta Bergame et le Young Boys. Et dans le Groupe G, Lille, le FC Séville, Salzburg et Wolfsburg.



Le Groupe H est composé de Chelsea, de la Juventus, du Zenit Saint-Pétersburg et de Malmo.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos