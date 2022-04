Ligue des Champions/Buteur ce mardi : Sadio Mané dépasse les records de Steven Gerrard Sadio Mané aime les grands rendez-vous européens. L’attaquant sénégalais de Liverpool a marqué, ce soir, le deuxième but de Liverpool face à Benfica et il en profite pour faire tomber deux records.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Avril 2022 à 22:28 | | 0 commentaire(s)|

Pour le premier record du soir : Sadio Mané dépasse Steven Gerrard en nombre de buts pour Liverpool en Ligue des champions. L’attaquant passé par le FC Metz et Southampton en est déjà à 22 buts.



Il a inscrit son 13e but en phase à élimination directe en Champions League. Pour ce qui est du second record du soir : aucun joueur n’a marqué autant de buts que Sadio Mané (6 buts) contre les clubs portugais dans l’histoire de la Ligue des champions.



L’enfant de Bambaly aime Lisbonne et entourages.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook