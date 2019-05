Ligue des Champions - Deux finales en deux saisons: Sadio Mané marque l’histoire !

Sans Salah ni Firmino, mais avec deux doublés de Divock Origi et Georginio Wijnaldum, les Reds réussissent, malgré leur défaite de l’aller (0-3), l’exploit monumental d’éliminer le Barça de Messi (4-0), à Anfield.



L’équipe de Jürgen Klopp disputera la finale de la Ligue des champions à Madrid, le 1er juin, face à l’Ajax Amsterdam ou Tottenham. Une deuxième finale de Ligue des Champions pour l’internationale sénégalais Sadio Mané.



Aucun sénégalais n’a joué une finale de Ligue des champions deux fois. Salif Diao avait une reçu une médaille avec les Reds en 2005, Tony Silva et finaliste malheureux en 2004 avec l’AS Monaco, mais jamais un Sénégalais n’a réussi ce que Sadio Mané a fait ce soir.



L’attaquant de Liverpool qui a enregistré une très belle performance, avait participé à la finale de l’année dernière. D’ailleurs, il était l’auteur du but égalisateur des Reds malgré la défaite de son équipe.



Sadio jouera encore une autre finale le 1er juin prochain. L’ancien joueur de Génération Foot et du FC Metz, est le premier Sénégalais qui fait autant de performances en compétition européenne. Sadio est actuellement cité parmi les meilleurs joueurs du monde.



Deuxième meilleur joueur africain, Sadio fait partie des cadres de cette équipe de Liverpool.







