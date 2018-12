Ligue des Champions: Le Real humilié par le CSKA Moscou

Le Real Madrid a été humilié à domicile ce mercredi, par le CSKA Moscou. Déjà qualifié pour les huitièmes, Madrid s'est incliné 3 buts à 0 et n'a rien pu faire face au CSKA.



En première période, le Real a dominé mais s’est fait surprendre à deux reprises. Les joueurs de Santiago Solari n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets malgré 5 tirs cadrés. Le CSKA qui n’a pas eu beaucoup d’occasions, a fait la différence dans les duels. Chalov a ouvert le score à la 37e minute, sur un lancement de Sigurdsson qui fait une percée de 30 mètres, il lance à Chalov, qui fait un crochet devant Sanchez et sa frappe trompe Courtois pour finir au fond des filets.



Le deuxième but a été inscrit à la 43e minute quand Schennikov a profité du dégagement en cloche de Courtois. Schennikov se trouve seul côté gauche il reprend le ballon, et frappe du gauche. En seconde période, les joueurs du Real ont été complètement dépassés par Moscou. C'est Sigurdsson auteur d'un excellent match, qui a assommé les Madrilènes à la 73e. La défense du Real, une nouvelle fois passive, laisse Sigdursson armer et frapper.



Isco hué par le Bernabéu



C'est sans doute le fait du match. Isco qui n'a pas livré une belle prestation ce soir, a été hué par une très grande partie du Santiago Bernabéu en seconde période. Peut-être le divorce entre Isco et le public ? Au classement, le Real assuré de terminer leader de ce groupe, n'avait plus rien à jouer. En revanche, les joueurs de Moscou pouvaient se qualifier pour la Ligue Europa. Mais avec la victoire de Plzen face à la Roma (2-1), Moscou est éliminé de toutes les compétitions européennes.













