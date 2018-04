Ligue des Champions: Sadio Mané, élu Joueur de la semaine

Sadio Mané vient d’être récompensé par l’UEFA pour avoir été auteur d’une belle prestation avec Liverpool en Ligue des Champions

Avec le ticket des demies décroché face à City et une belle possibilité de se hisser en finale avec la très prenable AS Rome, Sadio Mané est toujours sur un petit nuage puis qu’il a été élu Joueur de la semaine.



Les votes enregistrés sur le site de l’UEFA lui ont été favorables. Avec 51% des voix, il devance, Edin Dzeko (AS Roma), Mario Mandzukic (Juventus) et Arjen Robben (Bayern Munich).