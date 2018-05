Ligue des champions: Finalement, Sadio Mané et Mohamed Salah ne jeûneront pas pour la finale

Alors que des informations circulaient sur le possible jeûne de l'Egyptien - qui respecte le Ramadan - avant la finale de la Ligue des champions, le physiothérapeute de Liverpool a expliqué que Mohamed Salah fera une pause avant de défier le Real Madrid.



Musulman pratiquant, Mohamed Salah respecte le Ramadan depuis le 16 mai. De quoi amoindrir ses capacités physiques à la fin d'une longue saison et à la veille d'une finale de la Ligue des champions samedi face au Real Madrid? Si dans un premier temps, le club de Liverpool avait affirmé que Salah et Mané rompraient le jeûne une demi-heure avant le début de la finale, le physiothérapeute de Liverpool, interviewé par la radio espagnole Cadena Ser, a expliqué que ce ne serait pas le cas.



Une pause ce vendredi et le jour de la finale



Selon Ruben Pons, Mohamed Salah mangera bien en journée ce vendredi et samedi, jour de la finale. "Nous étions à Marbella et le nutritionniste a établi un programme sur mesure. Aujourd'hui (vendredi) et le jour du match, il ne fera pas le ramadan, donc il ne sera pas affecté par les conséquences d'un jeûne."



En "déplacement à Kiev", Mohamed Salah, comme son compère d'attaque Sadio Mané n'est d'ailleurs pas tenu de respecter le jeûne puisque la tradition musulmane autorise de rompre le jeûne quand on est en voyage.











Rmc

