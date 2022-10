Ligue des champions: Sadio Mané marque son premier but de la saison

L’international sénégalais, Sadio Mané a a retrouvé la sensation. Il a marqué ce mardi, son premier but de la saison en Ligue des Champion.



Le Bayern joue à la maison face au FC Viktoria. Un but marqué à la 21e avec une frappe du pied gauche, alors que son équipe menait déjà 2-0.



Le meilleur joueur africain marque ainsi son 7e but de la saison en toutes compétitions confondues…





