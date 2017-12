Ligue des champions: ce sera PSG-Real en huitièmes Pas gâté par le tirage au sort ce lundi, le PSG défiera le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions en février et mars prochains.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Décembre 2017 à 12:44

Le PSG a hérité du tirage le plus délicat possible pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale, qui avait terminé premier de sa poule, affrontera le Real Madrid, double champion d'Europe en titre.



Les autres matchs sont :

Juventus (ITA) - Tottenham (ANG)

FC Bâle (SUI) - Manchester City (ANG)

FC Porto (POR) - Liverpool (ANG)

Séville FC (ESP) - Manchester United (ANG)

Shakhtar Donetsk (UKR) - AS Rome (ITA)

Chelsea (ANG) - FC Barcelone (ESP)

Bayern Munich (ALL) - Besiktas (TUR)

