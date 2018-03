Ligue des champions: les huit qualifiés pour les quarts avec trois clubs espagnols

Le FC Séville attendait cela depuis 1958. Ben Yedder lui a offert ce quart de finale après lequel il courait depuis tant d’années. La formation andalouse est accompagnée dans ce cercle fermé par d’autres équipes espagnoles. Le Real Madrid, tombeur du Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, vainqueur de Chelsea (3-0) au Camp Nou, mercredi soir.



Passée la déception de ne pas avoir pu compter sur la formation d’Antonio Conte, l’Angleterre peut se réjouir d’avoir deux de ses représentants (Manchester City, Liverpool) dans le top 8. Tout comme l’Italie avec l’AS Roma et La Juventus Turin, plus que jamais éternelle. Le Bayern Munich, dominateur en Turquie (3-1) ce mercredi, jouera sa carte à fond. Le tirage au sort aura lieu vendredi midi à Nyon.



Les huit qualifiés

AS Roma

Bayern Munich

FC Barcelone

Juventus Turin

Manchester City

Real Madrid

Liverpool

FC Séville