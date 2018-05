Ligue1 : Malgré l’audience avec le Président Macky Sall, le stade de Mbour refuse de croiser l’Uso en championnat

Le stade de Mbour était aux côtés des familles des victimes du drame stade de Demba, qui occasionné 8 morts et près de 300 blessés lors du championnat de la Ligue en 2017. Malgré cette audience avec le chef de l’Etat Macky Sall, le club mbourois campe sur sa position, de ne pas jouer avec l’Us Ouakam.



« La position de du stade de Mbour n’a jamais varié. Nous avons toujours dit que nous avons pardonné à l’Us Ouakam. Mais, sur le plan footballistique, nous ne sommes pas prêts à jouer avec elle. Nous avons réitéré cette position devant le chef de l’Etat, Macky Sall. Nous sommes encore en deuil et nos cœurs sont toujours lourds. Pour des problèmes de sécurité, on ne souhaite pas rencontré cette équipe de Ouakam, le temps de tempérer un peu les ardeurs des uns des autres parce qu’à Mbour, la situation reste douloureuse », a expliqué Saliou Samb, président du stade de Mbour.



« Le Président Macky Sall ne voulait pas interférer dans la gestion du footbzll incarnée par une association privée. Il a dit qu’il n’entre pas dans la gestion du football, qui est assez indépendante. Mais il a demandé à la Ligue de comprendre la position du Stade de Mbour et de trouver une formule qui permette de sauver ce championnat-là. Nous le remercions pour sa compréhension.»



Le Président a reçu en audience avant-hier les familles de victimes ayant rendu l’âme. Chacune a reçu 3 millions de francs Cfa. Le club a reçu la rondelette somme de 15 millions. Les supporters ne sont pas en reste puisque Macky Sall leur a remis 5 briques et 3 billets pour la Coupe du monde Russie.