Lil Baby relâché après sa garde à vue à Paris, il écope d'une amende Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 15:23 | | 0 commentaire(s)| Lil Baby se porte comme un charme ! Sa garde à vue à peine terminée, il s'est empressé de dévaliser les boutiques parisiennes. Le rappeur avait été interpellé pour usage de stupéfiants et a écopé d'une amende.



Le séjour de Lil Baby a failli virer au cauchemar ! Le rappeur a été interpellé et placé en garde à vue après un contrôle routinier. Il a écopé d'une amende pour usage de stupéfiants.



"De retour", a écrit Lil Baby dans sa story Instagram du vendredi 9 juillet 2021, quelques heures après la fin de sa garde à vue. L'artiste de 26 ans a posté sur une photo de lui faisant du shopping dans une boutique Dior et a ainsi rassuré ses plus de 16 millions de followers, inquiets après qu'ils ont appris son arrestation.



Lil Baby a été interpellé le veille, jeudi 8 juillet. Il était à bord d'une Mercedes-Benz Vito noire (un véhicule très prisé par les célébrités), stationnée Avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement, et "d'où émanait une odeur de cannabis", comme l'a rapporté une source policière à l'AFP. Des agences de police l'ont contrôlé et ont découvert "environ 20 grammes d'herbe de cannabis dans le véhicule.



Lil Baby et un proche ont été emmenés au commissariat. Le basketteur américain James Harden, que Lil Baby accompagnait à Paris, a tenté d'intervenir. La police l'a également contrôlé mais l'a laissé libre.



