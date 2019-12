Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Lily-Rose Depp et Kylian Mbappé en couple ? Toute la vérité dévoilée (photos) Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 12:29 | | 0 commentaire(s)| Depuis quelques semaines, une nouvelle folle rumeur court sur la toile : Lily-Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, serait en couple avec le joueur du PSG, Kylian Mbappé. Le jeune footballeur de 20 ans aurait-il trouvé l’amour dans les bras de la jolie actrice et mannequin du même âge ?



Selon le magazine « Oops », Lily-Rose et le jeune prodige du football vivraient en ce moment une belle romance. Sûrs de leurs affirmations, nos confrères ont d’ailleurs titré leur numéro avec un joyeux : « Ils sont en couple ! ». Cependant, ce n’est pas la première fois que le champion du monde âgé de 20 ans se voit prêter une soudaine relation.



Après avoir été soupçonné de fréquenter Camille Gottlieb, puis Alicia Aylies, Kylian Mbappé se voit aujourd’hui associé à Lily-Rose Depp ! Encore une fois la rumeur semble être partie de rien puisque les deux jeunes gens n’ont jamais été aperçus ensemble et aucune photo d’eux ensemble existe. Sans oublier que Lily-Rose Depp vit aux États-Unis tandis que Kylian Mbappé réside en France.



Pour réfuter totalement cette hypothèse, on se doit également de préciser que la belle Lily-Rose file en ce moment le parfait amour avec l’acteur Timothée Chalamet, révèle Public. Comme elle, le jeune homme est franco-américain et vit aux États-Unis. Leur idylle naissante semble déjà plus solide que jamais et il n’hésite pas à s’afficher main dans la main ou sur les tapis rouges pour démontrer leur amour…







